Шахназаров высказался о номинации на «Оскар» Борисова

Шахназаров: номинированный на «Оскар» Борисов выступает как американский актер

Режиссер Карен Шахназаров высказался о номиции российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Его цитирует 360.ru.

«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали», — сказал кинематографист, добавив, что это «не имеет какое-то принципиальное значение». Шахназаров также высоко оценил талант Борисова и пожелал ему удачи.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев поздравил Юру Борисова с номинацией на «Оскар».

До этого в Лос-Анджелесе огласили полный список номинантов на премию «Оскар». Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым в истории России актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана.