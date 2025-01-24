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10:42, 24 января 2025Культура

Шахназаров высказался о номинации на «Оскар» Борисова

Шахназаров: номинированный на «Оскар» Борисов выступает как американский актер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Режиссер Карен Шахназаров высказался о номиции российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Его цитирует 360.ru.

«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали», — сказал кинематографист, добавив, что это «не имеет какое-то принципиальное значение». Шахназаров также высоко оценил талант Борисова и пожелал ему удачи.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев поздравил Юру Борисова с номинацией на «Оскар».

До этого в Лос-Анджелесе огласили полный список номинантов на премию «Оскар». Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым в истории России актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана.

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