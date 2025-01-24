Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

Трамп пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал связаться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе нового президентского срока. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я свяжусь», — подтвердил он. При этом американский лидер не уточнил, когда именно и по чьей инициативе могут состояться переговоры.

Ранее возможность переговоров Трампа с Ким Чен Ыном допустил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время, по мнению экс-советника Трампа, вопрос заключения ядерной сделки между США и КНДР остается открытым.