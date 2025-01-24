Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 24 января 2025Мир

Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

Трамп пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / File Photo / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал связаться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе нового президентского срока. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я свяжусь», — подтвердил он. При этом американский лидер не уточнил, когда именно и по чьей инициативе могут состояться переговоры.

Ранее возможность переговоров Трампа с Ким Чен Ыном допустил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время, по мнению экс-советника Трампа, вопрос заключения ядерной сделки между США и КНДР остается открытым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине с рельсов сошел поезд с грузом для ВСУ

      Франция опровергла наличие данных о планах атаки ЕС Россией

      Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

      Еще один российский регион подвергся атаке беспилотников

      Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

      Россиянка назвала главные причины для начала отношений с мексиканцами

      Механик затонувшего в Черном море танкера раскрыл подробности крушения

      Ученые встревожились из-за глобальной катастрофы

      Украина раскрыла детали переговоров об отправке иностранных военных в страну

      В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше