В МИД России высказались о лицемерной политике НАТО

МИД: Лицемерная политика НАТО повышает риск прямого конфликта с Россией

Лицемерная политика Североатлантического альянса повышает риск прямого конфликта с Россией. Об этом заявили в МИД России, сообщает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в 2024 году НАТО нарастила размеры военных контингентов вблизи российских рубежей. «Такая лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к постоянному повышению градуса эскалации и обострению обстановки на Европейском континенте, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом», — отметили в министерстве.

В МИД объяснили, что для США и их союзников Россия является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности, а ключевое место в конфронтации с Москвой альянс отводит Украине, которой оказывает военную помощь, но не признает себя прямым участником конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог с США восстановится, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы. По его словам, Россия не будет «обольщаться» новым американским лидером и ожидать каких-либо кардинальных позитивных изменений.