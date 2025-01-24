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12:25, 24 января 2025Спорт

В Нигерии высказались о возможном проведении матча со сборной России по футболу

В Нигерии ждут ответа от РФС по возможному товарищескому матчу сборных
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Функционер отметил, что организация ждет ответа от Российского футбольного союза (РФС). «Скоро они обо всем официально объявят», — сказал Пачон.

Ранее генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2025 году. Функционер допустил такой вариант развития событий.

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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