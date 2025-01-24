В Нигерии высказались о возможном проведении матча со сборной России по футболу

В Нигерии ждут ответа от РФС по возможному товарищескому матчу сборных

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Функционер отметил, что организация ждет ответа от Российского футбольного союза (РФС). «Скоро они обо всем официально объявят», — сказал Пачон.

Ранее генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2025 году. Функционер допустил такой вариант развития событий.

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.