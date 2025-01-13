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12:18, 13 января 2025Спорт

В Израиле высказались о возможном проведении матча со сборной России по футболу

Израильская ассоциация футбола допустила возможность проведения матча с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

Функционер допустил такое вариант развития событий. «Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало», — заявил Гольдштейн.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о двойных стандартах в отношении российских и израильских команд. Он подчеркнул, что не выступает за санкции против Израиля, однако хотел бы пересмотра отношения к России.

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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