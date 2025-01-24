В российском регионе задержали обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей турагента

В Хабаровске задержали турагента, обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей

В Хабаровске задержали 31-летнего турагента, обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, жительница Березовки из офиса туристической фирмы заключала договоры с клиентами на реализацию путевок. Желающие отдохнуть переводили деньги на карту родственницы фигурантки или отдавали наличными. Тогда мошенница рассказывала им о приобретении авиабилетов, бронировании отелей и страховых полисов. Однако на самом деле никакой организации поездок не было. Женщина похищала деньги и тратила их на личные нужды.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей, известно о 25 пострадавших. Задержанная дала признательные показания и пообещала рассчитаться со всеми клиентами.

Ранее в Ростовской области росгвардейцы задержали трех подозреваемых в многомиллионной краже.