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18:06, 24 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей турагента

В Хабаровске задержали турагента, обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Хабаровске задержали 31-летнего турагента, обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, жительница Березовки из офиса туристической фирмы заключала договоры с клиентами на реализацию путевок. Желающие отдохнуть переводили деньги на карту родственницы фигурантки или отдавали наличными. Тогда мошенница рассказывала им о приобретении авиабилетов, бронировании отелей и страховых полисов. Однако на самом деле никакой организации поездок не было. Женщина похищала деньги и тратила их на личные нужды.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей, известно о 25 пострадавших. Задержанная дала признательные показания и пообещала рассчитаться со всеми клиентами.

Ранее в Ростовской области росгвардейцы задержали трех подозреваемых в многомиллионной краже.

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