Российский бизнес приготовился к ускорению годовой инфляции

Центробанк сообщил о готовности бизнеса к инфляции в 2025 году в размере 10,7 %

При формировании годовых планов российский бизнес в среднем ожидает, что инфляция по итогам 2025 года составит 10,7 процента. Об этом говорится в январском мониторинге предприятий Банка России.

В октябре прошлого года регулятор ожидал, что в 2025-м инфляция опустится до 4,5-5 процента, однако сейчас, как указывается в документе, прогноз необходимо обновить. Новый диапазон будет представлен 14 февраля. В этот день состоится заседание совета директоров Центробанка, где принимается решение по ключевой ставке.

По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 9,52 процента. Таким образом, российские компании готовы к ускорению годовой инфляции и не удивятся, если она в два раза превысит прогноз ЦБ, как и случилось в предыдущие 12 месяцев.

В январе прошлого года бизнес ожидал, что цены вырастут на 9,4 процента, а еще октябрьский вариант от Банка России предусматривал инфляцию в размере 8-8,5 процента. Таким образом, прогноз компаний, данный в начале года, оказался точнее, чем у регулятора даже осенью. На этот раз, отмечают в ЦБ, почти половина опрошенных компаний на смогла ответить на вопрос о годовой инфляции, что свидетельствует о высокой неопределенности.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) усомнился в данных Росстата по поводу годовой инфляции. Аналитики предположили, что ведомство не учитывало рост цен в последнюю неделю года, что позволило снизить итоговую цифру на 0,3-0,4 процентных пункта.