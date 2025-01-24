Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 24 января 2025Экономика

Российский бизнес приготовился к ускорению годовой инфляции

Центробанк сообщил о готовности бизнеса к инфляции в 2025 году в размере 10,7 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

При формировании годовых планов российский бизнес в среднем ожидает, что инфляция по итогам 2025 года составит 10,7 процента. Об этом говорится в январском мониторинге предприятий Банка России.

В октябре прошлого года регулятор ожидал, что в 2025-м инфляция опустится до 4,5-5 процента, однако сейчас, как указывается в документе, прогноз необходимо обновить. Новый диапазон будет представлен 14 февраля. В этот день состоится заседание совета директоров Центробанка, где принимается решение по ключевой ставке.

По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 9,52 процента. Таким образом, российские компании готовы к ускорению годовой инфляции и не удивятся, если она в два раза превысит прогноз ЦБ, как и случилось в предыдущие 12 месяцев.

В январе прошлого года бизнес ожидал, что цены вырастут на 9,4 процента, а еще октябрьский вариант от Банка России предусматривал инфляцию в размере 8-8,5 процента. Таким образом, прогноз компаний, данный в начале года, оказался точнее, чем у регулятора даже осенью. На этот раз, отмечают в ЦБ, почти половина опрошенных компаний на смогла ответить на вопрос о годовой инфляции, что свидетельствует о высокой неопределенности.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) усомнился в данных Росстата по поводу годовой инфляции. Аналитики предположили, что ведомство не учитывало рост цен в последнюю неделю года, что позволило снизить итоговую цифру на 0,3-0,4 процентных пункта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

      В российском городе полиция начала поиск подростка из-за попытки поджечь пороховой завод

      Аксенов анонсировал масштабные учения подразделений «Барс-Крым»

      В Грузии автобусные валидаторы начали говорить украинские националистические лозунги

      Лавров оценил стремление Трампа наладить общение с Москвой

      Путин оценил качество образования в России

      Звезда «Дня сурка» рассказала о борьбе с мучительной болью в ноге

      Метеозонды предложили заменить дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше