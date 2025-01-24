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00:36, 24 января 2025Из жизни

Женщина прикинулась медсестрой и похитила новорожденную из роддома в соседней стране

В Парагвае женщина похитила девочку из роддома и попыталась скрыться в Аргентине
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Need To Know

В Парагвае женщина проникла в роддом, похитила новорожденную и попыталась скрыться в соседней Аргентине. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел в городе Асунсьон 16 января. Наталья Эдит Гонсалес пришла в больницу, прикинулась медсестрой и украла новорожденную дочь 19-летней пациентки. Мать пострадавшей рассказала, что пила с Гонсалес чай перед похищением, и та сказала, что пришла навестить дядю.

Позже она вошла в палату к роженице, представилась сотрудницей клиники, и взяла девочку. «Я спросила у дочери, куда делся ребенок. Она ответила, что медсестра отвезла ее в педиатрию. Я сказала ей, что это была не медсестра», — рассказала женщина.

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Мать и дочь бросились в погоню за лжемедсестрой, однако было поздно. Власти тут же подняли тревогу. Выяснилось, что Гонсалес вынесла девочку из больницы и на автобусе увезла в другой район города. Там она купила новую одежду себе и младенцу, после чего вызвала такси и поехала к пограничному пункту, который расположен в Асунсьоне.

Задержать Гонсалес удалось в 50 метрах от границы. Женщина пыталась сопротивляться, однако в итоге девочку у нее отобрали и вернули матери.

Позже выяснилось, что Гонсалес жила в приграничном аргентинском городе Формоса. Она соврала своему возлюбленному и семье, что беременна, и легла в роддом. Затем она пересекла границу с Парагваем и начала искать способ украсть новорожденного. Как сказали в полиции, Гонсалес побывала в двух других больницах, прежде чем украсть девочку в государственной клинике Асунсьоне.

Правоохранители отметили, что возлюбленный похитительницы «был шокирован, когда узнал правду». Сама она по совету адвоката отказалась давать какие-либо показания.

В марте 2024 года сообщалось, что в Индии задержали женщин, которые похитили пятилетнюю девочку. Позже преступницы признались, что намеревались продать ребенка заказчицам в пригороде Мумбаи.

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