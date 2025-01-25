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11:27, 25 января 2025Спорт

Глава Федерации гимнастики России отменил решение Винер

Глава ФГР Белозеров отменил решение об изменениях в турнирах, подписанное Винер
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное главным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Об этом сообщает Sport24.

Белозеров заявил, что информация об оценках трудностей элементов была подготовлена с грубыми нарушениями установленного в ФГР порядка принятия решений и взаимодействия с региональными федерациями, поэтому не подлежит исполнению. Глава ФГР подчеркнул, что турниры оцениваются в строгом соответствии с правилами, утвержденными Приказом Министерства спорта России.

Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ), который она занимала с 2008 года, 1 октября. Она подчеркнула, что хотела передать свой пост Алине Кабаевой, однако та отказалась.

Главой объединенной Федерации гимнастики России был избран генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров.
Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции организации, которая проходила в Москве.

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