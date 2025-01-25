Глава Федерации гимнастики России отменил решение Винер

Глава ФГР Белозеров отменил решение об изменениях в турнирах, подписанное Винер

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное главным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Об этом сообщает Sport24.

Белозеров заявил, что информация об оценках трудностей элементов была подготовлена с грубыми нарушениями установленного в ФГР порядка принятия решений и взаимодействия с региональными федерациями, поэтому не подлежит исполнению. Глава ФГР подчеркнул, что турниры оцениваются в строгом соответствии с правилами, утвержденными Приказом Министерства спорта России.

Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ), который она занимала с 2008 года, 1 октября. Она подчеркнула, что хотела передать свой пост Алине Кабаевой, однако та отказалась.

Главой объединенной Федерации гимнастики России был избран генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров.

Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции организации, которая проходила в Москве.