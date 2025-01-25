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00:29, 25 января 2025Бывший СССР

Лукашенко исключил возможность повторения событий 2020 года

Президент Лукашенко: Мы никогда не повторим того, что было в 2020 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не повторит событий, произошедших во время выборов в 2020 году. Его слова приводит БЕЛТА в Telegram-канале.

«Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — подчеркнул белорусский глава.

Ранее Лукашенко рассказал, что во время протестов, произошедших после выборов президента Белоруссии в 2020 году, страна едва не уничтожила сама себя.

До этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Они состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.

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