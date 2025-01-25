Песков отметил недружественную позицию Японии в ответ на слова премьера Исибы о мире

Песков отметил недружественность Японии, комментируя слова премьера Исибы о мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на недружественное отношение Японии к России, комментируя слова японского премьера Сигэру Исибы о желании заключить мирный договор. Об этом пишет ТАСС.

Японский премьер заявил о желании заключить мирный договор с Россией 24 января. Исиба заявил, что японско-российские отношения «в тяжелом состоянии», однако Япония по-прежнему стремится к «решению территориальной проблемы и заключению мирного договора». Это не первое высказывание Исибы на тему мирного договора, он уже дважды говорил об этом в обращениях к парламенту. Темы заключения мира с РФ касался и предыдущий премьер — Фумио Кисида. Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны и окончательному решению о судьбе Южных Курил.

На вопрос ТАСС о том, поступали ли от Токио в связи с заявлением Исибы сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения, Дмитрий Песков отметил, что «Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны».

После окончания войны Курильские острова целиком были включены в состав Советского Союза. Однако Япония уже много лет оспаривает территориальную принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы нескольких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и потому не подлежит сомнению. После введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине Россия прекратила переговоры по вопросу мирного договора с Японией.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал возможным мирный договор с Японией. «Мирный договор с Японией не подписан до сих пор, и это важный момент. Если страна выражает такую инициативу, нам нужно рассмотреть условия договора», — сказал политик.