Рязанский митрополит посоветовал молиться во время налета дронов

Митрополит Рязанский Марк посоветовал людям молиться при атаках беспилотников

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк посоветовал людям молиться во время атак дронов. Об этом он сказал в эфире радио «Логосъ-Рязань», отвечая на вопрос слушательницы.

Жительница Рязани спросила его, как лучше себя вести при налете беспилотников. «Любые молитвы можно читать, "Живый в помощи Вышняго", это псалом, который показал свою действенность. Читайте молитву "Да воскреснет Бог", любую молитву Богородице или Спасителю об избавлении от беды», — ответил митрополит Марк.



В ночь на 24 января над Рязанской областью сбили 20 БПЛА, из-за падения обломков начался пожар на заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 121 беспилотник, 37 из них уничтожили над Брянской областью.

В Рязанской области, где перехватили 20 дронов, целью ВСУ, предположительно, был нефтезавод в столице региона. В результате падения обломков БПЛА на территории начался пожар. Пострадал 53-летний сторож.