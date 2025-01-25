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15:56, 25 января 2025Бывший СССР

Сальдо опубликовал первое фото из обстрелянных ВСУ Алешек

Губернатор Херсонской области Сальдо выложил фото из обстрелянных ВСУ Алешек
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины обстреляли город Алешки в Херсонской области кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. Первое фото из города выложил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил о трех жертвах обстрела среди местных жителей, их личности устанавливаются. При этом, по его словам, опасность для мирного населения не миновала, потому что город усыпан минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.

«Такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было. Враг также задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей», — написал Сальдо.

Губернатор также попросил жителей Алешек не покидать дома и по возможности укрываться в убежищах. В городе идет процесс разминирования.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила удар ВСУ по зданию Центральной районной больницы города Алешки. В результате атаки беспилотника ВСУ, совершенной 30 декабря, не удалось спасти заместителя главного врача Василия Борисова, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Позднее стало известно, что его повезут на операцию в Москву. Больница в Алешках продолжит работать в штатном режиме.

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