Швейцарский журналист назвал лицемерием отстранение сборной России по хоккею

Журналист Заугг назвал отстранение сборной России по хоккею IIHF лицемерием

Швейцарский журналист Клаус Заугг высказался об отстранении сборной России по хоккею. Его колонка опубликована на сайте Watson.

Заугг назвал решение Международной федерации хоккея (IIHF) ложью и лицемерием, так как россияне продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он обратил внимание на то, что IIHF объясняет решение о продлении отстранения невозможностью обеспечить безопасность россиян на международных турнирах, несмотря на то, что в НХЛ они продолжают играть.

Ранее почетный президент IIHF Рене Фазель призвал допустить российских хоккеистов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Он также обратил внимание на то, что многие россияне играют в НХЛ.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.