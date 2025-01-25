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13:01, 25 января 2025Экономика

Стала известна судьба денег на счету в Монако основателя «Б.Ю. Александров»

Деньги на счету в Монако основателя «Б.Ю. Александров» передадут его дочери
Александра Качан (Редактор)

Фото: SiberianLi / Wikipedia

Деньги на счету в Монако основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда по производству глазированных сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова передадут его дочери Екатерине. Такое решение вынес Черемушкинский суд Москвы, сообщают «РИА Новости».

Изначально эти средства были включены в список наследственной массы предпринимателя, которого не стало в ноябре 2020 года. Однако Екатерина подала в суд с требованием исключить их из перечня. Она заявила, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный займ и перечислила на его счет в Монако деньги для получения вида на жительство. Александров должен был вернуть сумму в декабря 2020-го, но не успел.

Другие родственники бизнесмена попытались оспорить договор, но получили отказ в районном суде. После этого они обратились в Мосгорсуд, который встал на их сторону и признал договор беспроцентного займа недействительным. Екатерина снова подала иск в Черемушкинский суд Москвы с требованием исключить деньги из наследства и настояла на законности договора. Суд вынес решение в ее пользу.

Постановление суда решила обжаловать назвавшая себя дочерью Александрова Наталья Кокота. До ухода предпринимателя другие родственники о ней не знали. Вдова бизнесмена подала иск о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении женщины. Заседания по делу были приостановлены до получения результатов экспертизы, назначенной судом.

Ранее сообщалось, что наследники худрука «Ералаша» Бориса Грачевского собираются судиться за доли в его квартире.

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