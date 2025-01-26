Болельщики на Australian Open напомнили теннисисту о домашнем насилии

Болельщики напомнили теннисисту Звереву о домашнем насилии и получили ответ

Болельщики на Australian Open напомнили немецкому теннисисту Александру Звереву о домашнем насилии, в котором его ранее обвиняли. Об этом сообщает The Tennis Letter в соцсети X.

«Австралия верит Оле и Бренде», — крикнул кто-то из фанатов с трибун. На пресс-конференции после финала AO Звереву задали об этом вопрос и получили ответ.

Теннисист подчеркнул, что с него уже давно сняли обвинения. «Думаю, она была единственной на стадионе, кто верила чему-то в этот момент. Ну, молодец. Думаю, я сделал все, что мог, и больше не буду поднимать эту тему», — заявил он.

Ранее две бывшие девушки Зверева — Бренда Патеа и Ольга Шарыпова — обвинили его в домашнем насилии. В первом случае расследование провела Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и не нашла подтверждения обвинений. Во втором случае стороны пришли к досудебному соглашению.