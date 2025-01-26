Лукашенко призвал успокоить Пашиняна

Президент Белоруссии Лукашенко предостерег власти Армении от заигрывания с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег власти Армении от заигрывания с Евросоюзом (ЕС). Он призвал успокоить премьер-министра Никола Пашиняна, передает БелТА.

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами», — сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко затронул тему обиды армянского руководства на Белоруссию за поддержку Азербайджана. Президент заявил, что всегда поддерживал здравый смысл, «был за то, чтобы не было войны». Он также напомнил, что фактически выполнял посредническую функцию между лидерами Азербайджана и Армении.

Ранее премьер-министр Армении назвал отношения с Россией безэмоциональными. По его словам, Ереван хочет развивать отношения с Москвой, основываясь на взаимовыгодном сотрудничестве и суверенитете. Вместе с тем, указал Пашинян, отношения Еревана и Европейского союза стали более тесными, чем когда-либо.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в свою очередь предупредил, что вступление в ЕС разрушит суверенитет Армении.