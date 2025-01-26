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11:47, 26 января 2025Спорт

Овечкин оценил поражение «Вашингтона» в матче НХЛ

Овечкин о поражении «Вашингтона» от «Ванкувера» в матче НХЛ: Команда сражалась
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob Frid / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что у команды были отличные голевые шансы, отметив, что игроки сражались до последнего. «В концовке матча мы упустили несколько возможностей, шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу», — подчеркнул он.

Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 2:1. Таким образом «Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию. Овечкин в матче не отметился результативными действиями.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 19 шайб.

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