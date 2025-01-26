Овечкин остался без голов в матче НХЛ

«Вашингтон» прервал победную серию в НХЛ, хоккеист Овечкин не забил гол

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Статистика доступна на сайте лиги.

Хоккеист не забросил шайбу и не отдал голевую передачу. Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 2:1. Таким образом «Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.