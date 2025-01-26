Первая ракетка мира выиграл Australian Open

Теннисист Янник Синнер выиграл Australian Open у немца Зверева

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл Australian Open 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче 23-летний спортсмен оказался сильнее немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа и 42 минуты.

Ранее Синнер рассказал, как российский теннисист Даниил Медведев повлиял на его карьеру. По словам теннисиста, он сильно вырос благодаря россиянину.

Синнер выиграл третий турнир Большого шлема в карьере. В 2024 году он становился победителем Australian Open и US Open.

