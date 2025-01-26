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14:54, 26 января 2025Спорт

Первая ракетка мира выиграл Australian Open

Теннисист Янник Синнер выиграл Australian Open у немца Зверева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Edgar Su / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл Australian Open 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче 23-летний спортсмен оказался сильнее немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа и 42 минуты.

Ранее Синнер рассказал, как российский теннисист Даниил Медведев повлиял на его карьеру. По словам теннисиста, он сильно вырос благодаря россиянину.

Синнер выиграл третий турнир Большого шлема в карьере. В 2024 году он становился победителем Australian Open и US Open.

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