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08:49, 26 января 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности об обучении британскими инструкторами ВСУ

Сбежавший военный: Британские инструкторы учили ВСУ боям в жилых районах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военнослужащие, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую области. Об этом РИА Новости рассказал сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С.

Военный раскрыл подробности об обучении британскими инструкторами и сообщил, что его проводили на стрельбище и части учебного полигона, которая имитирует городскую застройку.

«Под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов. После подготовки нас должны были отправить в Суджу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что под Киевом снесли штаб с британскими инструкторами. База находилась в городе Бровары под Киевом.

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