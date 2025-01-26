Сбежавший военный: Британские инструкторы учили ВСУ боям в жилых районах

Украинские военнослужащие, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую области. Об этом РИА Новости рассказал сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С.

Военный раскрыл подробности об обучении британскими инструкторами и сообщил, что его проводили на стрельбище и части учебного полигона, которая имитирует городскую застройку.

«Под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов. После подготовки нас должны были отправить в Суджу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что под Киевом снесли штаб с британскими инструкторами. База находилась в городе Бровары под Киевом.