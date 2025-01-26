Рудковская оценила победу сына на турнире без соперников

Яна Рудковская о победе сына Александра на турнире без соперников: Дети снялись

Продюсер Яна Рудковская оценила победу сына Александра Плющенко на турнире по фигурному катанию в Красногорске без соперников. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Много детей снялись по болезни, и соревнования сделали одним днем. Мы об этом узнали накануне», — заявила Рудковская. Она подчеркнула, что Плющенко-младший тренируется в Московской области, где мало мальчиков по первому спортивному разряду.

Фигурист выиграл соревнования 25 января. За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла. Он был единственным участником турнира в данной категории.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.