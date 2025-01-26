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20:41, 26 января 2025Экономика

Собянин пошутил про пропажу снега в Москве и переезд «Газпрома»

Собянин пошутил, что снег в Москве пропал после переезда «Газпрома»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии по случаю 270-летия Московского государственного университета (МГУ) пошутил, что снег из российской столицы «Газпром» увез в Петербург вместе с переносом штаб-квартиры в северную столицу. Запись его разговора с главой компании Алексеем Миллером показал корреспондент «России» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Где снег? Ну где снег?» — спросил Собянина Миллер. «"Газпром" уехал и денег не хватает на снег (...) Взяли, весь снег в Питер увезли», — отреагировал на его слова градоначальник. Он также в шутку отметил, что предупреждал главу «Газпрома» о проблемах, а тот ему не верил.

«Газпром» официально сменил регистрацию с Москвы на Петербург четыре года назад.

Ранее в январе главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила москвичей о том, что после аномально теплой зимы может наступить холодная весна. Она рассказала, что и февраль в столице будет теплее обычного — на 0,5-4 градуса.

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