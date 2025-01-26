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12:31, 26 января 2025Спорт

В Малайзии прокомментировали возможность проведения товарищеского матча со сборной России

В Малайзии готовы провести товарищеский матч со сборной России по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной России

Игроки сборной России. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Малайзии прокомментировали возможность проведения товарищеского матча со сборной России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Руководитель отдела управления национальными сборными Футбольной ассоциации Малайзии Стивен Пол заявил, что команда готова рассмотреть это предложение. Он подчеркнул, что желание должно исходить от российской стороны.

Ранее генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2025 году. Функционер допустил такой вариант развития событий.

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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