В Молдавии предрекли энергетическую катастрофу в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии Серебрян: Приднестровью грозит энергетическая катастрофа

Энергетический кризис в Приднестровье грозит обернуться энергетической катастрофой. Об этом в эфире телеканала Moldova 1 предупредил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

Политик пояснил, что через 10-15 дней в регионе закончатся все запасы газа и угля для производства электроэнергии. «Ситуация меняется не по дням, а по часам», — отметил он.

Ранее экс-замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп указал, что энергетический кризис еще больше обострил отношения между Молдавией и Приднестровьем, поэтому эскалация конфликта возможна уже в феврале 2025 года. Он считает, что диалог по решению газового и энергетического кризиса может стать дополнительным поводом для ухудшения ситуации, которая грозит обостриться в свете грядущих в Молдавии парламентских выборов.

Поставки газа в ПМР остановлены с 1 января после того, как истек контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину. Молдавия отказывается помогать поставкам газа в Приднестровье при содействии России, поскольку такие действия нарушают санкционный режим и национальное законодательство.