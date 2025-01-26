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19:38, 26 января 2025Россия

В России прокомментировали сомнения Украины в плане урегулирования конфликта за 100 дней

Депутат Чепа: США не посвящают Украину в планы урегулирования конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Власти США не делятся с Украиной планами по срокам и способам урегулирования военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день Украину даже не посвящают, думаю, Соединенные Штаты Америки в свои планы. Поэтому они будут все узнавать в последнюю очередь», — сказал депутат.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале написал, что плана мирного завершения противостояния Киева и Москвы за 100 дней не существует. По его словам, под такие заявления маскируют только вбросы.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу добиться окончания конфликта России и Украины за 100 дней. При этом журналисты уточняют, что мало кто верит в реальность такого развития событий.

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