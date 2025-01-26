Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 26 января 2025Мир

В России связали риски для разведсообщества США с заморозкой помощи Украине

Степанов: Работа разведсообщества США остановится при заморозке помощи Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Heon-kyun Jeon / Reuters

Теневая работа разведсообщества США на Украине остановится на время заморозки американской помощи Киеву. Такое мнение выразил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Александр Степанов, сообщает ТАСС.

«Все эти официальные каналы финансирования обеспечивали подпитку теневой деятельности американского разведсообщества, формировали условия для продвижения влияния через эти негласные инструменты», — рассказал эксперт.

По мнению Степанова, это приведет к тому, что прежние позиции администрации экс-президента США Джо Байдена во многом будут пересмотрены, однако это не означает, что Госдепартамент сменит свою «агрессивную хватку» на европейском направлении.

Еще одним последствием заморозки помощи Украине станет значительное сокращение внешних поступлений, которые до этого определяли функционирование внутренней экономической и социальной структуры государственного управления страны.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио поручил приостановить на 90 дней финансирование почти всей зарубежной помощи, в том числе Украине. Исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок оружия Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании назвали страну с первоочередным правом на покупку Гренландии

      В Польше высказались об ультиматуме Трампа Путину

      Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области

      В России связали риски для разведсообщества США с заморозкой помощи Украине

      Брат Нурмагомедова прокомментировал победу на турнире PFL

      Экс-глава МИД Австрии рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

      Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

      Жительница Подмосковья пошла в ванную и встретила змею

      Российским школьникам захотели разрешить сдавать ОГЭ только по двум предметам

      Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше