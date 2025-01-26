В России связали риски для разведсообщества США с заморозкой помощи Украине

Степанов: Работа разведсообщества США остановится при заморозке помощи Украине

Теневая работа разведсообщества США на Украине остановится на время заморозки американской помощи Киеву. Такое мнение выразил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Александр Степанов, сообщает ТАСС.

«Все эти официальные каналы финансирования обеспечивали подпитку теневой деятельности американского разведсообщества, формировали условия для продвижения влияния через эти негласные инструменты», — рассказал эксперт.

По мнению Степанова, это приведет к тому, что прежние позиции администрации экс-президента США Джо Байдена во многом будут пересмотрены, однако это не означает, что Госдепартамент сменит свою «агрессивную хватку» на европейском направлении.

Еще одним последствием заморозки помощи Украине станет значительное сокращение внешних поступлений, которые до этого определяли функционирование внутренней экономической и социальной структуры государственного управления страны.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио поручил приостановить на 90 дней финансирование почти всей зарубежной помощи, в том числе Украине. Исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок оружия Украине.