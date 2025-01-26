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09:24, 26 января 2025Россия

В Совфеде прокомментировали резолюцию ЕС по Белоруссии

Косачев: У Запада вызывает раздражение суверенитет и позиция властей Белоруссии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У стран Запада вызывает раздражение суверенитет и позиция властей Белоруссии. Об этом заявил член Совета Федерации (СФ) Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики», — отметил он.

Косачев подчеркнул, что Москва высоко ценит суверенитет Союзного государства и будет его поддерживать.

Ранее Европейский парламент в резолюции призвал страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, парламентарии призвали расширить список санкций, вводимых против республики.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко после этого обвинил Европарламент в попытке дестабилизировать ситуацию в республике.

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