В Совфеде прокомментировали резолюцию ЕС по Белоруссии

Косачев: У Запада вызывает раздражение суверенитет и позиция властей Белоруссии

У стран Запада вызывает раздражение суверенитет и позиция властей Белоруссии. Об этом заявил член Совета Федерации (СФ) Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики», — отметил он.

Косачев подчеркнул, что Москва высоко ценит суверенитет Союзного государства и будет его поддерживать.

Ранее Европейский парламент в резолюции призвал страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, парламентарии призвали расширить список санкций, вводимых против республики.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко после этого обвинил Европарламент в попытке дестабилизировать ситуацию в республике.