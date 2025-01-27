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17:49, 27 января 2025Из жизни

Ехавший в поезде врач спас получившего инфаркт из-за футбольного матча мужчину

В Великобритании у мужчины остановилось сердце после просмотра футбольного матча
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: London Ambulance Service / X

В Великобритании ехавший в поезде врач скорой помощи спас жизнь футбольному фанату. Об этом пишет Need to Know.

68-летний Кит Калнон из города Рочестера в декабре отправился посмотреть футбольный матч в Лондоне. Поклонник клуба «Тоттенхэм» наблюдал за игрой любимой команды против «Манчестер Юнайтед». Матч оказался непредсказуемым и эмоциональным. Хотя «Тоттенхэм» обыграл противников со счетом 4:3, игра вызвала у Калнона сильные переживания. На обратном пути в поезде пенсионер внезапно потерял сознание — у него случился инфаркт, сердце остановилось.

Сидевшие рядом пассажиры стали звать на помощь. В вагоне оказался Стефан Солар, парамедик из Лондона, а также две медсестры и полицейский. Они пришли на помощь Калнону. Солар уложил Кита на пол и стал проводить сердечно-легочную реанимацию. Он потребовал, чтобы поезд остановили и чтобы со станции принесли дефибрилятор. Оперативная реакция парамедика спасла Калнону жизнь. Он пришел в сознание после второго разряда. Хотя болельщик все еще пребывал в шоковом состоянии, опасность миновала, вскоре его госпитализировали, а впоследствии провели операцию на сердце.

Позже дочери Кита Калнона встретились со Стефаном Соларом, чтобы лично поблагодарить его за помощь отцу.

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Ранее сообщалось, что в США юный баскетболист помог сопернику выжить после сердечного приступа, который случился у него во время школьного матча. Он стал делать ему искусственное дыхание и смог запустить его сердце с помощью дефибриллятора.

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