Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:23, 27 января 2025Наука и техника

ИИ научили объяснять врачам свои решения

Модель ИИ для диагностики заболеваний легких научили объяснять свои выводы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых создала модель искусственного интеллекта (ИИ) для эффективной диагностики заболевания легких. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Computer Science.

Специалисты отметили, что популярные версии ИИ могут допускать серьезные ошибки, диагностируя различные заболевания. Также врачи не могут полностью доверять моделям, потому что часто не знают, на основе чего искусственный интеллект пришел к тому или иному выводу. Ученые создали модель, способную эффективно определять респираторные заболевания и объяснять, почему было принято то или иное решение.

В процессе диагностики обученная модель просматривает записи УЗИ легких, изучая каждый кадр и оценивая ситуацию в динамике. По словам автора исследования Ниуша Шафиабади, точность в диагностировании заболеваний достигла 96,57 процента — результаты подтвердили независимые специалисты.

Кроме того, в ходе изучения записей модель может объяснять врачам, почему она пришла к тому или иному выводу. В том числе система полагается на тепловые карты и метод фокусировки изображений. По словам Шафиабади, новая ИИ-модель подкрепляет свои заключения доказательствами. По мнению исследователей, подобные системы можно использовать для диагностирования туберкулеза, астмы, рака, хронических заболеваний легких и легочного фиброза.

В конце января ученые Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что ИИ оказался неспособен диагностировать рак из-за дефицита данных для обучения. Также выяснилось, что качественные обучающие материалы имеют слишком большой размер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

      Названы главные победители из-за санкций против российской нефти

      Канада ввела санкции против жены Лукашенко

      Мужчин предупредили об увеличивающем риск импотенции и смерти факторе

      ИИ научили объяснять врачам свои решения

      Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

      Сборную России по футболу отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

      Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

      Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

      Обстрелявшего электричку подростка задержали в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше