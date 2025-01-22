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12:54, 22 января 2025Наука и техника

ИИ оказался бесполезен для диагностики рака

ИИ оказался неспособен диагностировать рак из-за дефицита данных для обучения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты Массачусетского технологического института (США) объяснили, почему искусственный интеллект (ИИ) пока нельзя широко использовать для диагностики онкологических заболеваний. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

По словам ученых, медицинские модели ИИ в основном полагаются на визуальный анализ, в чем они крайне преуспели. Однако даже самые передовые модели по диагностике рака оказались малоэффективны. Так, специалисты Клиники Мейо (США) обучили свою модель Atlas на 1,2 миллиона образцов из 490 тысяч случаев. Но при определении рака простаты точность инструмента составила всего 70,5 процента, тогда как точность экспертов-людей составляет 84,6 процента.

Главный врач Providence Genomics Карло Бифулко заметил, что при диагностике онкологических заболеваний точность даже 90 процентов не считается отличным показателем. Однако существующие ИИ-модели не могут добиться успеха из-за дефицита данных, применяемых для обучения.

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Специалист Клиники Мейо Эндрю Норган заметил, что лишь 10 процентов патологоанатомических практик в США оцифрованы. Технический директор компании Aignostics Максимилиан Альбер обратил внимание на то, что большая часть образцов находится «под стеклом» в архивах: «прочесывая базы данных в поисках тканей с редкими заболеваниями, вы найдете не больше 20 образцов за 10 лет».

Второй проблемой специалисты назвали большой размер документов, содержащих данные о биопсии конкретных тканей. Образцы настолько крошечные, что их увеличивают до такой степени, что цифровое изображение содержит более 14 миллиардов пикселей. Это примерно в 387 тысяч раз больше изображений, на которых обычно обучают медицинские модели ИИ.

В конце января специалисты Йельского университета (США) нашли способ использовать умные часы для диагностики психических заболеваний. Им удалось получить информацию об СДВГ и тревожности у подростков.

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