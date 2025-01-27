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22:49, 27 января 2025Спорт

Хоккеист «Салавата Юлаева» заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Артем Горшков заблокировал бросок лицом в матче КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Артем Горшков заблокировал лицом бросок в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард подставил лицо под бросок защитника казанской команды Степана Фальковского в начале третьего периода. Россиянин избежал травмы и смог продолжить игру.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В овертайме Фальковский отметился заброшенной шайбой и принес победу «Ак Барсу».

21-летний Горшков в нынешнем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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