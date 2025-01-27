Хоккеист «Салавата Юлаева» заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Артем Горшков заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Артем Горшков заблокировал лицом бросок в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард подставил лицо под бросок защитника казанской команды Степана Фальковского в начале третьего периода. Россиянин избежал травмы и смог продолжить игру.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В овертайме Фальковский отметился заброшенной шайбой и принес победу «Ак Барсу».

21-летний Горшков в нынешнем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.