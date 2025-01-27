Мэр Горловки Приходько: Сотрудник коммунального предприятия ранен при обстреле

Сотрудник коммунального предприятия был ранен в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что обстрелам подвергся жилой массив «Строитель» в Никитовском районе со стороны украинских военных. В результате был ранен сотрудник коммунального предприятия.

Ранее украинские войска атаковали Горловку, выпустив два снаряда по Никитовскому району. Оба имели калибр 155 миллиметров, который используется в НАТО.

До этого ФСБ опубликовала видео операции, благодаря которой была пресечена акция Главного управления разведки Минобороны Украины на горловском направлении. На кадрах представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой.