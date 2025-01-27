Нарышкин рассказал о попытках Запада сорвать участие лидеров стран в юбилее Победы

Нарышкин заявил о попытках Запада сорвать участие глав стран в юбилее Победы

Запад пытается сорвать участие лидеров разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (ВСР) РФ Сергей Нарышкин.

Как утверждает Нарышкин, на Западе осознают, что успех в таких акциях будет иметь большое значение в планах и в мечтах о полной изоляции Москвы. Причем попытки сорвать празднование юбилея входят в приоритеты Министерств иностранных дел (МИД) и спецслужб этих стран, добавил директор СВР.

«Но, конечно, им этого не добиться», — подчеркнул он.

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