Названа причина появления ранней седины

Терапевт Федотова: Волосы могут поседеть раньше времени из-за стресса и анемии

Седые волосы у молодых людей могут появляться из-за анемии, стресса или генетической предрасположенности, считает врач-терапевт Татьяна Федотова. Причины появления ранней седины она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Первой возможной причиной врач назвала дисбаланс полезных веществ в организме и анемию. Кроме того, по ее словам, поседеть раньше времени можно из-за стресса. «Стоит помнить, что стрессом для организма будут не только эмоциональные переживания, но и повышенные физические нагрузки, несоблюдение режима сна и правил питания», — отметила Федотова.

Наконец, седые волосы могут появиться рано из-за генетической предрасположенности, считает врач.

Федотова предупредила, что заметив седые волоски, не нужно самостоятельно начинать принимать биологически активные добавки, витамины и другие лекарства. По ее словам, эффективно решить проблему поможет врач после того, как установит причину ранней седины.

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