Названы страны Европы с самым дешевым бензином

РИА Новости: В 2025-м Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место среди стран Европы в рейтинге по доступности бензина на начало 2025 года. Страны Европы с самым дешевым топливом называет РИА Новости.

Первое место в списке занял Люксембург — на среднюю зарплату в стране можно приобрести более 2,7 тысячи литров бензина. Как отмечают авторы исследования, цены на топливо здесь невысокие, а доходы — одни из самых больших в регионе.

Второе место заняла Великобритания/, где жители в среднем могут себе позволить 2244 литра бензина. В пятерку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия, граждане которых могут купить более 1960 литров бензина.

Россия заняла 15-е место, уступая Испании и опережая Казахстан. В среднем россияне могут приобрести 1242,6 литра топлива. В хвосте рейтинга оказались Венгрия, Румыния и Молдавия, где низкие цены закономерно сочетаются со скромными заработками. Последним по карману лишь 521,1 литра топлива.

В абсолютных ценах дешевле всего бензин в Казахстане (литр АИ-95 здесь можно купить за 50,4 рубля), России (60,6 рубля) и Белоруссии (72 рубля за литр). Также среди лидеров отметились Молдавия и Болгария с показателем 130,3 и 135,3 рубля соответственно.

В первый день торгов в январе 2025 года бензин марки АИ-95 в России подешевел почти на два процента. С начала торгов стоимость топлива марки «Премиум» упала до 55,06 тысячи рублей за тонну (минус 1,87 процента). В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,12 процента, до 52,873 тысячи рублей за тонну. Ряд экспертов при этом полагает, что в 2025 году на АЗС сильнее всего подорожают марки высокооктанового бензина АИ-95 и АИ-98. Роста цен на топливо в этом году не миновать из-за повышения налоговой нагрузки — увеличения акцизов. Также в конечную цену бензина будет заложена подорожавшая логистика.