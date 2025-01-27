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08:01, 27 января 2025Из жизни

Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала о своих страхах перед секс-марафоном

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блу

Бонни Блу. Кадр: This Morning / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, организовавшая 12-часовой секс-марафон, поделилась своими страхами при его подготовке. Об этом она рассказала The Mirror.

Скандальная порномодель британского происхождения решила поставить мировой рекорд и, как она утверждает, переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Блю отметила, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта.

При этом Блю призналась, что перед марафоном испытывала сильную тревогу и боялась, что люди не придут в назначенный день. Однако когда она прибыла на место, желающие уже выстроились в очередь, хотя оставалось несколько часов до официального начала.

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Второй ее заботой был комфорт участников. Половые акты происходили на двух черных кожаных диванах, которые были сдвинуты вместе для съемок. «На данный момент меня беспокоит только один вопрос: достаточно ли высоко, не слишком ли низко? Я не хочу, чтобы у них подгибались колени. Я не хочу, чтобы у них болела спина», — говорила Блю в видео, снятом перед началом марафона.

Ранее житель Великобритании, один из участников секс-марафона порнозвезды Бонни Блю, рассказал, что не смог заняться с ней сексом. По его словам, изначально утверждалось, что каждое «свидание» будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого.

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