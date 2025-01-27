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07:16, 27 января 2025Россия

Появились кадры пролета беспилотника ВСУ над Тверской областью

Опубликованы кадры пролета украинского беспилотника над Тверской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тверской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден беспилотник, который летит в небе. Двигатель летательного аппарата издает жужжащий звук. «Дрон летит», — слышен голос за кадром.

Беспилотник пытался атаковать Тверскую область в ночь на понедельник, 27 января. Никто не пострадал. По неофициальным данным, целью атаки была нефтебаза в Тверской области — по ней пытались ударить дроном «Лютый».

Помимо этого, ночью ВСУ пытались ударить и по Воронежской области. Как отчитался губернатор Александр Гусев, несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа

ЖЗЛ
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