Появились кадры пролета беспилотника ВСУ над Тверской областью

Опубликованы кадры пролета украинского беспилотника над Тверской областью

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тверской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден беспилотник, который летит в небе. Двигатель летательного аппарата издает жужжащий звук. «Дрон летит», — слышен голос за кадром.

Беспилотник пытался атаковать Тверскую область в ночь на понедельник, 27 января. Никто не пострадал. По неофициальным данным, целью атаки была нефтебаза в Тверской области — по ней пытались ударить дроном «Лютый».

Помимо этого, ночью ВСУ пытались ударить и по Воронежской области. Как отчитался губернатор Александр Гусев, несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа