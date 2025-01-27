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16:16, 27 января 2025Экономика

Передачу производственных мощностей немецкого автогиганта Китаю допустили

FT: Производственные мощности Volkswagen могут быть переданы китайцам
Дмитрий Воронин

Фото: Swen Pfoertner / Pool / Reuters

В Volkswagen допустили возможность того, что производственные мощности в Европе, которые в компании называют избыточными, отойдут китайским производителям. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров предприятий немецкого автогиганта пишет Financial Times (FT).

«Разумеется, об этом можно подумать», — сказал журналистам главный исполнительный директор Audi (входит в состав Volkswagen Group) Гернот Делльнер. Он допустил, что, возможно, китайские бренды захотят перенести в Европу опыт, в рамках которого Audi ранее договорилась с китайской SAIC о производстве электромобилей в КНР.

Не исключают передачи китайскому бизнесу незадействованных производственных линий в Германии и другие представители руководства Volkswagen, указывают журналисты, напоминая, что продажи бренда в Европе сократились в 2024 году на два миллиона автомобилей по сравнению с показателями предковидного 2019-го. В период пандемии Volkswagen из-за снижения спроса стала отменять ночные смены.

В сентябре стало известно о планах Volkswagen впервые в истории закрыть три завода в Германии и сократить сотрудников. Речь также шла о замораживании выплат, которые, по данным Reuters, составляют на предприятиях автопроизводителя в ФРГ в среднем 62 евро в час. Работодатель предлагал понизить их на 10 процентов. На фоне этого работники забастовали.

К декабрю сторонам удалось прийти к решению о реструктуризации, которая подразумевает отказ от премий, но дает гарантии занятости до 2030 года и сохранения работы всех предприятий в Германии. Вместо закрытия заводов речь теперь идет о сокращении производственных мощностей, для сохранения которых нужно достичь новых необнародованных целей в области производительности. При невыполнении показателя будет рассмотрено «альтернативное использование» этих площадок, что может подразумевать и их продажу.

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