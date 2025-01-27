Российская восьмиклассница забеременела от отчима

78.ru: В Петербурге восьмиклассница забеременела от 44-летнего отчима

В петербургском Колпино восьмиклассница забеременела от 44-летнего отчима. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, школьницу доставили в больницу с внутренним кровотечением и подозрением на аборт. Девочка рассказала медикам, что с 13 лет подвергается сексуальному насилию со стороны отчима, работающего крановщиком.

Состояние школьницы оценивается как средней тяжести. Удалось установить, что девочка состоит на учетах в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. В прошлом она находилась на лечении в Детской психиатрии имени Мнухина.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове задержали иностранца, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу.