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19:17, 27 января 2025Из жизни

Рыбаки поймали гигантскую рыбу размером больше корабля

Индийские рыбаки поймали гигантскую манту, весящую более тонны
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics / imagebroker.com / Globallookpress.com

Рыбаки из индийского штата Тамилнад поймали манту — гигантского ската, весящего более тонны. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Рыба попала в их сеть в десяти морских милях (18,52 километра) от берега. Она оказалась больше корабля по размерам, поэтому ее не удалось поднять на борт. Рыбакам пришлось буксировать ее к берегу в сети.

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В порту манту подняли и взвесили при помощи крана. Ее вес составил 1080 килограммов. Позднее рыбу продали с аукциона за 56 тысяч рупий (63,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что польский рыбак Михал Хелковский поймал в Испании сома огромных размеров. Его вес превышал 130 килограммов.

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