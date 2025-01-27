Рыбаки поймали гигантскую рыбу размером больше корабля

Индийские рыбаки поймали гигантскую манту, весящую более тонны

Рыбаки из индийского штата Тамилнад поймали манту — гигантского ската, весящего более тонны. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Рыба попала в их сеть в десяти морских милях (18,52 километра) от берега. Она оказалась больше корабля по размерам, поэтому ее не удалось поднять на борт. Рыбакам пришлось буксировать ее к берегу в сети.

В порту манту подняли и взвесили при помощи крана. Ее вес составил 1080 килограммов. Позднее рыбу продали с аукциона за 56 тысяч рупий (63,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что польский рыбак Михал Хелковский поймал в Испании сома огромных размеров. Его вес превышал 130 килограммов.