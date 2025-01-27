«Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

«Спартак» дома обыграл ЦСКА в матче КХЛ

«Спартак» на своей площадке обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 27 января, и завершилась со счетом 4:1 в пользу спартаковцев. В составе победителей дубль оформил Ансель Галимов, голами также отметились Михал Чайковски и Адам Ружичка. У армейцев заброшенная шайба на счету Егора Афанасьева.

«Спартак» набрал 64 очка и занимает второе место в Западной конференции. ЦСКА с 62 очками находится на пятой позиции в той же конференции.

«Спартак» в следующем матче 30 января на своей площадке примет петербургский СКА. ЦСКА дома в тот же день сыграет с череповецкой «Северсталью».