Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 27 января 2025Россия

В Совфеде назвали стыдобищей антироссийское решение Польши

Сенатор Джабаров назвал отказ Польши приглашать РФ в Освенцим стыдобищей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Решение нынешнего польского руководства не приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря в Освенциме — это стыдобища и позор, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на отказ страны звать российскую делегацию на торжество.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте возмутился решением поляков не приглашать Россию на мероприятие, указав, что именно Красная армия освободила Освенцим.

«Даже немцы, на которых лежит историческая вина за то, что произошло в Освенциме, за эти лагеря смерти, газовые камеры, понимают, что это нонсенс, когда участвуют все, кроме страны, которая освободила вообще всю Польшу. В Польше не было армии ни одной страны, там была только Красная армия, она и освободила Освенцим, а они говорят, что Освенцим был освобожден союзными войсками. Ни французская армия, ни американская, ни британская в Польше не были. Каким образом они могли освободить Освенцим? Я думаю, что рано или поздно все это аукнется, как бы они не пытались вымарать историю, ничего у них не получится», — поделился сенатор.

До этого отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима возмутился президент Сербии Александр Вучич. По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят «тех, кто создал» этот концлагерь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу

      «Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

      В швейцарском клубе оказались недовольны Миранчуком

      В российском регионе бомж приставал к восьмилетней девочке на остановке

      В России прокомментировали слова Буданова об угрозе существованию Украины

      Глава региона России сообщил об атаке со стороны Украины и показал последствия

      Спасавший людей от обстрелов в Курской области священник пришел в «Ахмат»

      В московской музыкальной школе до сотрясения мозга избили дочь известного скрипача

      Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше