Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 27 января 2025Россия

В Госдуме обсудят изменение порядка призыва на срочную службу

Картаполов заявил, что Госдума обсудит изменение порядка призыва в армию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума может начать обсуждение законопроекта об изменении порядка призыва на срочную службу в армию до начала весенней кампании. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

Ранее документ поддержали в правительстве России. Инициатива предлагает дать военкоматам право призывать граждан в армию в течение года, если решение об этом не было исполнено сразу.

«Думаю, что до начала весеннего призыва мы его [законопроект] обязательно рассмотрим», — сказал Картаполов журналистам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      Памятнику известного писателя в российском городе вернули украденное туловище

      Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО

      На Украине рассказали о страхе Зеленского перед госпереворотом

      В МИД осудили заявления стран Запада о выборах в Белоруссии

      В Госдуме обсудят изменение порядка призыва на срочную службу

      Рабочие в Финляндии начали бастовать. Чем они недовольны?

      Раскрыта судьба похищенной в Мексике российской семьи с двумя детьми

      Франция модернизировала устаревшие пушки из-за СВО

      Ехавший в поезде врач спас получившего инфаркт из-за футбольного матча мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше