В Госдуме обсудят изменение порядка призыва на срочную службу

Картаполов заявил, что Госдума обсудит изменение порядка призыва в армию

Госдума может начать обсуждение законопроекта об изменении порядка призыва на срочную службу в армию до начала весенней кампании. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

Ранее документ поддержали в правительстве России. Инициатива предлагает дать военкоматам право призывать граждан в армию в течение года, если решение об этом не было исполнено сразу.

«Думаю, что до начала весеннего призыва мы его [законопроект] обязательно рассмотрим», — сказал Картаполов журналистам.