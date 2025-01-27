В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщает «Укринформ».

Сообщается, что город подвергся атаке беспилотников. По данным издания, украинские военные зафиксировали дрон над северо-восточной частью столицы. Горожан призвали находиться в укрытиях.

В ночь на 27 января в украинском Днепре дважды прозвучали взрывы. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, после которых загорелся производственный объект на площади 600 квадратных метров. До этого в украинской столице было частично разрушено административное здание и поврежден магистральный водопровод в том же районе.