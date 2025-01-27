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06:45, 27 января 2025Бывший СССР

В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

Марочко: ВСУ на границах ЛНР за неделю потеряли свыше 7,2 тысячи бойцов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ за минувшую неделю уничтожили свыше 7,2 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что наибольшие потери ВСУ понесли в Харьковской области на границе с ЛНР. Также, отметил Марочко, за этот же период российские бойцы также уничтожили 20 танков противника, 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами, а также свыше 300 различных боевых машин.

22 января Марочко рассказал, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов. По его мнению, это является одной из причин провала украинских войск в зоне боевых действий.

Ранее военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы НАТО и ВСУ.

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