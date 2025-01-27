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19:59, 27 января 2025Спорт

«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день

Петербургский «Зенит» проиграл два товарищеских матча за день
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на сборах в Катаре провел два товарищеских матча за день. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 27 января, в 11:00 по московскому времени началась игра со столичным «Динамо», в которой петербуржцы потерпели поражение со счетом 1:3. В 17:30 по Москве сине-бело-голубые вышли на встречу против армянского «Ноа». Этот поединок «Зенит» проиграл со счетом 1:2.

На матч с «Ноа» в заявку в качестве игрока попал 45-летний украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

«Зенит» после 18 туров с 39 очками делит лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ) с «Краснодаром». В 19-м туре сине-бело-голубые 1 марта на своем поле примут московский ЦСКА.

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