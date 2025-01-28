Чемпионка Украины по академической гребле заявила о желании попасть в сборную России

Чемпионка Украины по академической гребле Жалинская хочет в сборную России

Четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, сбежавшая в Россию после призыва в нацгвардию, заявила о желании попасть в российскую сборную. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка отметила, что чувствует в себе потенциал. «Есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный. Все шансы есть», — заявила Жалинская.

По словам спортсменки, на Украине ее лишили всех наград и званий, а также завели в ее отношении несколько уголовных дел. «Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы», — добавила Жалинская.

13 января сообщалось, что Жалинская сбежала с Украины в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. Сейчас спортсменка проживает и тренируется в Херсонской области.