Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:2
3-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:0
Перерыв
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
52:24
3-я четверть
live
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:39, 28 января 2025Спорт

Чемпионка Украины по академической гребле заявила о желании попасть в сборную России

Чемпионка Украины по академической гребле Жалинская хочет в сборную России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Лариса Жалинская

Лариса Жалинская. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, сбежавшая в Россию после призыва в нацгвардию, заявила о желании попасть в российскую сборную. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка отметила, что чувствует в себе потенциал. «Есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный. Все шансы есть», — заявила Жалинская.

По словам спортсменки, на Украине ее лишили всех наград и званий, а также завели в ее отношении несколько уголовных дел. «Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы», — добавила Жалинская.

13 января сообщалось, что Жалинская сбежала с Украины в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. Сейчас спортсменка проживает и тренируется в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше