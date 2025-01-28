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20:03, 28 января 2025Путешествия

Девушка поссорилась с парнем и упала с четвертого этажа отеля во время отдыха на Мальте

18-летняя туристка упала с четвертого этажа отеля после ссоры с парнем на Мальте
Алина Черненко

Фото: Ceri Breeze / Shutterstock / Fotodom

Молодая туристка из Италии упала с четвертого этажа отеля во время отдыха на Мальте и получила травму спины. Подробностями истории поделилось местное издание Lovin Malta.

Уточняется, что несчастный случай произошел в ночь на 23 января в районе Пачевилль. Спасатели обнаружили 18-летнюю девушку на земле перед отелем и отвезли ее в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает, она ждет операцию.

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Следователи выяснили, что итальянка упала на тент, что спасло ей жизнь. По предварительным данным, инцидент произошел после того, как она поссорилась с парнем.

Представители полиции также рассказали журналистам, что произошедшее рассматривается как дело о домашнем насилии. Отец девушки обратился за помощью в консульство Италии на Мальте.

Ранее австралийская модель и звезда OnlyFans упала с балкона во время отпуска на Бали. Женщину доставили в больницу, где ей провели несколько операций, но спасти ее не удалось.

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