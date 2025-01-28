Девушка поссорилась с парнем и упала с четвертого этажа отеля во время отдыха на Мальте

18-летняя туристка упала с четвертого этажа отеля после ссоры с парнем на Мальте

Молодая туристка из Италии упала с четвертого этажа отеля во время отдыха на Мальте и получила травму спины. Подробностями истории поделилось местное издание Lovin Malta.

Уточняется, что несчастный случай произошел в ночь на 23 января в районе Пачевилль. Спасатели обнаружили 18-летнюю девушку на земле перед отелем и отвезли ее в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает, она ждет операцию.

Следователи выяснили, что итальянка упала на тент, что спасло ей жизнь. По предварительным данным, инцидент произошел после того, как она поссорилась с парнем.

Представители полиции также рассказали журналистам, что произошедшее рассматривается как дело о домашнем насилии. Отец девушки обратился за помощью в консульство Италии на Мальте.

Ранее австралийская модель и звезда OnlyFans упала с балкона во время отпуска на Бали. Женщину доставили в больницу, где ей провели несколько операций, но спасти ее не удалось.

