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01:26, 28 января 2025Интернет и СМИ

Маск предрек исчезновение двух континентов

Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Проблему рождаемости стоит решать, иначе Европа и Азия могут исчезнуть. Такое развитие событий предрек миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» — написал Маск.

Так миллиардер ответил на идею журналиста Петера Имануэльсена, предложившего ввести в Европе налоговые каникулы для женщин. По его мнению, эта мера поспособствует росту рождаемости.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Предприниматель также сопроводил публикацию картой с «новым наименованием» пролива между Францией и Англией.

Позднее миллиардер заявил, что США являются лидером по приему антидепрессантов в мире, поскольку американские врачи назначают слишком много лекарств данного вида.

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